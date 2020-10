Belén Mora: “Tengo muchos proyectos (…) Me gustaría tener un especial en Netflix y animar el Festival de Viña”

Para Belén Mora, su trabajo se trata de poder innovar cada vez que tiene la oportunidad -y la obligación- de hacerlo. Pese a que siempre ha sido alguien conectada a sus redes sociales, la actriz asegura que con la pandemia aprendió a manejar de mejor forma su Instagram. “Antes de esto ni siquiera sabía subir historias, era muy ignorante”, dice.

Pero la pandemia no solo le ha permitido llevarse mejor con la red social, ya que la “Belenaza” tiene diferentes proyectos a realizar. Uno de ellos es su participación en la Expoweed, la primera exposición de cannabis que se realizará en formato online.

El evento se realizará desde el 7 al 11 de octubre, contando con entradas que van desde un pase gratuito a los stands virtuales como entradas de 6 mil pesos para acceder a los shows de los 5 días.

Literal fue: “Weona, vamos al Expoweed”.

Sí, obvio. La persona que me invitó, la Bernardita Ruffinelli, es una tremenda amiga, tremenda profe de stand up también, confío plenamente en su trabajo y profesionalismo. Así que cuando ella dijo: “Upa” yo le respondí: “Chalupa, nos vemos”.

Obvio. Yo tengo un sticker en Whatsapp que dice “sí a todo”.

Pucha, antes me quejaba de que no tenía tiempo para escribir stand up y ahora me sobra. He escrito mucho material, de hecho el 9 de octubre estreno un show que se llama “Karma” que estará en Comedia Ticket y aparte tengo lo que estaré haciendo en Expoweed.

Sí, pero solo Instagram. Tik Tok ni lo he descargado porque me supera. No tengo el tiempo para editar horas un video de 20 segundos.

Estoy haciendo un programa online en el Canal del Insomnio en Instagram. Se llama Conspiración Ciudadana, donde soy yo por primera vez entrevistando. He tenido muy buenos invitados. También pensando a mediano y largo plazo me gustaría dedicarme a las comunicaciones desde otro escenario digamos.

No, me gustaría conversar con la gente, conversar de verdad. Hoy la gente busca conocer más a las personas y está cansada del personaje, de la figura televisiva, de los autodenominados rostros.

Sí. Aspiro a tener un programa de conversación, un late al que vaya todo tipo de gente.

La gente se ríe cuando lo cuento, pero quiero estar en Saturday’s Night Live, quiero tener un especial en Netflix, una serie en Netflix, quiero animar el Festival de Viña, no solo actuar en él… Tengo un montón de proyectos pero no tengo plazos.

Sí. Acabo de hacer almuerzo, te voy a lavar la loza, no, si te hago de todo, todo.