Lalo Ibeas: “Creo que estamos lejos de que la música chilena sea reconocida”

pesar de que ya llevan más de dos años desde la salida de Pablo Ilabaca y la entrada de Cristian Moraga, mejor conocido como C-Funk, en la guitarra, la banda nacional Chancho en Piedra acaba de marcar el inicio de su nuevo capítulo con su primera nominación en los Latin Grammy por Mejor canción de Rock.

Para Eduardo “Lalo” Ibeas, la nominación marca esta nueva etapa de la banda con la llegada de C-funk, ya que “Bola de fuego” es la primera canción con el guitarrista.

Estamos súper contentos, más encima somos la única banda independiente de toda nuestra categoría, todos los demás tienen firmas con sellos grandes, así que sentimos que es como doble mérito para nosotros estar ahí. Además estamos en la categoría de canción rock así que estamos defendiendo el estilo que nos gusta, con harto riff, con guitarra eléctrica, y también viene a consolidar esta nueva etapa con C-Funk, así que estamos contentos.

Bueno, es un paso, pero igual cuesta. Son pasos que ya han dado no sé, la Anita Tijoux, Alex Anwandter… pero yo creo que estamos lejos de que la música chilena sea tan reconocida.

Sí, ha estado súper bien. La verdad es que cuando Pablo nos dijo que se quería ir fue un golpe súper duro para nosotros. Igual conocemos al Cristian desde el ‘95, ‘96 así que llevábamos tanto tiempo desde que nos conocemos que tampoco es un integrante nuevo, es como un amigo que llegó a renovar el agua, pero el espíritu del chancho ha sido el mismo de siempre.

Claro, tú la escuchas y suena Chancho en Piedra. Es la primera canción compuesta después de los dos terremotos que sufrieron tanto Los Tetas como Los Chanchos, entonces era como una forma de decir: “Bueno, hay que seguir hacia adelante con todo el esfuerzo no más”.

Es que cuando empezamos a componer con Cristian nos dimos cuenta de que habíamos hecho casi todos los estilos y que no habíamos hecho nada urbano. Y así fue avanzando: no nos gustaba la ausencia de la guitarra, entonces decidimos poner riffs súper pesados. No nos gustaban las letras y decidimos escribir sobre las protestas sociales. Fuimos restando y agregando tantas cosas que al final llegamos a una mezcla de rock con algo de reggaetón.

Sí, igual nosotros partimos muy jóvenes, las canciones de nuestro primer disco las hicimos como con 15, 16 años y obviamente uno va cambiando. La madurez personal se va pasando a la música. Igual nuestra música es súper lúdica y juguetona, entonces tampoco nos vamos a poner así serios 100%. Igual también el hecho de ser papá te cambia la perspectiva de las cosas que quieres decir y cómo. También te da una especie de responsabilidad frente a lo que quieres enseñar.