Leandro Penna sacó la voz tras polémico video: "Se malinterpretó"

Esta semana se hizo viral un video donde el argentino, Leandro Penna, donde aparece conduciendo un auto mientras recorre los alrededores de Plaza Baquedano.

En medio de manifestaciones y disturbios Penna exclamaba: "Están tirando piedritas ¡Hay guerra, hay guerra!"

"Aquellos que quieren vivir como comunistas, ¿por qué no se van a vivir a Venezuela, a Cuba? Le damos pasajes gratis, que se vayan para allá", expresó.

Ante esto se generó una ola de críticas en su contra por lo que sacó la voz para aclara el registro.

En una conversación con Jordi Castell para el programa de la revista Velvet, el argentino manifestó que “a veces no es que pensamos diferente a veces pensamos igual pero imagínate hay mucha gente trabajando en plena calle y yo vengo de un país que ya está destruido. Hace 70 años era un país rico y Chile era muy pobre en ese entonces”.

“Hay que seguir luchando, no sé si para igualdad, pero si para equidad. Debería haber mejor salud, debería haber una mejor educación. Hay un montón de cosas para seguir mejorando, porque yo creo que la protesta y la lucha debe seguir. Yo no tengo tiempo pero si no iría igual, pero no rompería nada, porque todo lo que hay, es parte de nosotros y romper significa retroceder todo lo lindo que ya se construyó”, añadió.

Penna además aseguró que "la verdad que ayer se malinterpretó el video y ya que estoy hablando con vos, te agradezco, porque habíamos planeado esta se nota hace una semana creo una semana y media”.

“Se malinterpretó porque no es sobre la protesta, porque yo soy parte, pero no puedo ir porque tengo que trabajar, porque tengo que seguir dando para adelante porque si no iría sin ningún problema pero la protesta y la lucha es inalcanzable, hay que luchar por una equidad para todos en Chile”, cerró.