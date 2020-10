"¿Cómo te atreves a engañarme?": Camila Recabarren enfrentó a Pamela Díaz por supuesta relación con Jean Philippe Cretton

Un comentado video publicó en sus historias de Instagram de Camila Recabarren, después de la transmisión en vivo de Pamela Díaz, donde aparece señalando a alguien como "mi amor". Muchos lo asociaron a Jean Philippe Cretton, reavivando los rumores de una supuesta relación.

La modelo reaccionó a esto y le envió un mensaje a su amiga. "Tengo mi corazón roto porque escuché el audio de la Pamela Díaz ¿Y cómo te atreves a engañarme a mí? No, esto lo vamos a tener que arreglar ¡Miren Jean Philippe! Tú eres mi mujer", bromeó.

Pamela Díaz respondió de la misma forma, grabando un video donde le señala a Recabarren que "nosotras no podemos estar juntas, entiéndelo. Y el culpable no es Jean Philippe. Te voy a ir a ver. Vamos a hablar estas cosas en persona. Ah no, nica. Me daría miedo ¡Qué miedo!".

El diálogo causó una ola de risas entre sus seguidores.