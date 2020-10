Jordi Castell se lanzó contra Marcelo "Chino" Ríos: “Creo que no puede haber alguien tan retardado"

"Creo que no puede haber alguien tan retardado y creo que no puede haber alguien más solo. Porque como no tiene a alguien al lado que le diga ‘borra eso, eso no se hace’, una mamá, una mujer, una hija… Bueno, es que la hija tampoco lo pesca porque le pilló cosas en el teléfono súper feas".

Así reaccionó Jordi Castell, al comentario que realizó Marcelo "Chino" Ríos, sobre una publicación de Daniel Fuenzalida, quien contaba el difícil momento de salud que vivía su madre tras contagiarse de coronavirus.

Fue en una conversación con el mismo locutor radial, donde plantearon el hecho, aunque Fuenzalida aseguró no haber querido hacer "polémica". Pero el fotógrafo no dudó en referirse a lo ocurrido.

“No quiero ocupar la palabra dignidad, porque no quiero que se malinterprete, pero creo que hay una cuestión como de respeto. Ustedes dos pueden tener muy mala onda, pero no puede él refugiarse en la ironía de tu mamá que está en la clínica por coronavirus. Eso no se hace", replicó.

En particular, los dichos del tenista llegaron cuando el locutor radial pidió que rezaran por su madre, y el ex deportista respondió con un mensajes que muchos tomaron como irónico: "Acá estamos todos muy preocupados por tu mamá no podemos ni dormir por mi parte te deseo lo mejor y ojalá se recupere cualquier cosa aquí estaré muy pendiente”.

Según dijo después Fuenzalida, "la tengo un poco guardada, no quise reaccionar ni nada, porque además nada poh, yo estoy concentrado en la recuperación de mi mamá, no en atender este tipo de comentarios. Así que da lo mismo eso”.