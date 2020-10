Belén Mora contó que participó en un trío que involucra a personas de la farándula chilena

En un nuevo capítulo de "Socias", conducido por Pamela Díaz, la comediante Belén Mora confesó que participó en un trío que involucra a personas de la farándula chilena.

La "Belenaza" y la "Fiera" se encontraban jugando "yo nunca nunca" y fue cuando Díaz expresó "yo nunca nunca he participado en un trío".

A lo que la actriz tomó un trago para afirmar que lo ha hecho. Sin embargo, contó que "no puedo dar más detalles porque hay personas de la farándula chilena involucradas, pero sí, he participado en un trío», dijo. «¡¿Hiciste un trío con alguien de la tele?!"

"¿Hiciste un trío con alguien de la tele?", insistió Pamela Díaz.

A lo que "Belenaza" detalló que "no estaba el Toto en el trío tampoco. Por lo mismo no puedo revelarlo".

en esa misma línea, la comediante aseveró que volvería a participar en un trío, mientras que la "Fiera aseveró que "ay no! ¿Pero para qué? Ah, bueno, es que tú dices que no eres celosa. Yo me muero, me enojaría".