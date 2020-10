Oriana Marzoli mostró los resultados de nueva intervención estética

"Me he venido a que el doctor Córdoba me ponga un poco de baby bótox para que esto no se note", comentó la ex chica reality Oriana Marzoli, en sus redes sociales, explicando la nueva intervención estética a la que se sometió.

La modelo compartió varias fotografías en sus redes sociales mostrando los resultados.

"Al final sólo me lo han puesto en el entrecejo porque soy un poco miedica y es la primera vez que me lo hago, así que quiero ir poco a poco", añadió.