"¿Pueden creerlo?": Millaray Viera reveló los malos comentarios que recibió por su sonrisa

Millaray Viera, reveló que durante mucho tiempo recibió una serie de comentarios negativos por su sonrisa.

"Por mucho tiempo me tape´ la boca para reír porque me avergonzaban, muchas veces me molestaron por lo mismo, me llegaban mensajes recomendándome reír menos. ¿Pueden creerlo? ¡Reír menos para verme más linda!", escribió en su cuenta de Instagram.

Por lo mismo, con el paso del tiempo, aseguró que "hoy de todo corazo´n les digo: ¡las amo! Me río con toda la cara, me río con mis patitas de gallo, mis marcas en la piel y mis dientes enormes. Porque si hablamos de belleza, no hay nada más bello que reír", cerró.