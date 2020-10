Ex rostro de TVN Claudio Fariña ahora es garzón en restaurante de comida peruana

Quien fuera uno de los rostros más reconocidos del canal estatal hasta el 2018, el periodista Claudio Fariña, lleva un tiempo sin un trabajo estable en las comunicaciones, por lo que decidió trabajar de garzón en un restaurante de comida peruana en la capital.

Respecto a su despido y la separación con Carla Zunino, todo condensado en el mismo año, señaló a Las Últimas Noticias que “El 2018, como diría la reina Isabel de Inglaterra, (fue un) annus horribilis (año horrible). ¿Te acuerdas cuando a ella se le quemó el castillo, se le separaron todos los príncipes? Todo de una”, y agregó que “Ha sido difícil… me cuesta, son tantos años, tantas emociones… ahí me casé, hice mis amigos, me ha costado un mundo”.

Pero fue recientemente que el portal de espectáculos Glamorama lo contacto para confirmar la información respecto a su nuevo trabajo como garzón, en el local Ají seco ubicado en Manuel Montt, a quienes señaló que “(Trabajo) como un garzón más (…) Necesito pagar dos colegiaturas. ¡Somos hijos del rigor!”, y también apunto que “al final del turno reparto al personal. O sea, también (soy) Uber”.

Tras los problemas que se sucedieron después de su salida de TVN y la dificultad para encontrar un trabajo en el área de comunicaciones, la crisis laboral llevó a Fariña a buscar ayuda de especialistas, ante lo que aseguró que “Hay muchas cosas de las que me arrepiento y una de esas era no haber ido nunca (al psicólogo). Porque cuando estás pasando por cosas tristes, que te parece que el tunel es eterno, es bueno”.