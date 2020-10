Daniela Aránguiz habló de su relación con el "Mago" Valdivia tras regresión: "Nunca he podido dejarlo, siendo que muchas veces he querido"

18:38 "Me vi en el 1420. Vi a Jorge que él me tenía encerrada como que yo era su esclava, no me dejaba salir, y yo me quería escapar y no podía", comentó.

Daniela Aránguiz habló con Jordi Castell en el programa Live Me, que transmite por Instagram. En la oportunidad, habló sobre su relación con el Jorge "Mago" Valdivia y la revelación que tuvo tras someterse a una regresión.

"Me vi en el año 1420. Y después en el 1920 me vi con mi hermana, diferente, pero sé que era ella, por los ojos y la expresión (...) me vi en el 1420. Vi a Jorge que él me tenía encerrada como que yo era su esclava, no me dejaba salir, y yo me quería escapar y no podía", comenzó detallando.

Incluso, aseguró que "él me amaba, pero como no me podía tener como quería, me tenía encerrada y yo no podía escaparme... y ahí entendí muchos miedos míos. Por qué yo he perdonado, por qué siempre estoy. Por qué yo nunca he podido dejarlo, siendo que muchas veces he querido", añadió.