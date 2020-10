"Yo he perdonado lo imperdonable”: Daniela Aránguiz aseguró que no está arrepentida de quedarse en Chile luego de que Jorge Valdivia volviera a México

Mediante el espacio LiveMe, que Jordi Castell emite en vivo los domingos por su instagram la ex chica de Mekano, Daniela Aranguiz, conversó de su vida, de su matrimonio con Jorge Valdivia quien esta en México porque juega en el Mazatlán Fútbol Club.

Aránguiz aseveró que “al principio yo creo que (Jorge lo tomó) bien, porque como que me encontró la razón. Pero estando allá y dándose cuenta que todas las esposas y los hijos de sus compañeros están con ellos, yo no sé si se lo tomó tan bien”.

También contó que “no me arrepiento de la decisión que tomé, para nada. Mi amor de pareja existe, pero si me lo vas a comparar con el amor que siento por mis hijos, el amor de mamá, yo dejo todo por el amor de mamá, o sea soy más mamá que mujer".

En esa misma línea, la ex panelista de Maldita Moda detalló que “u hay mujeres, que no las critico, que son más esposas o son más pro familia en ese sentido. Pero para mí lo más importante y si me hacen elegir entre Jorge y mis hijos, o entre mi mamá y mis hijos, siempre van a ser mis hijos primero. Es un amor que yo no lo podría comparar con nada. Entonces si mi relación corre peligro o mi relación se quiebra por esta decisión, yo soy bien hembra para mis cosas y será así".

“Yo he perdonado lo imperdonable, entonces ya a mi edad, a mis 35 años, soy una mujer, ya no soy pendeja, y tomo mis decisiones y me tengo que hacer cargo. Si mi decisión es proteger a mis hijos, para mí eso es lo primero", añadió.

Además, Aranguiz declaró que “yo creo que si llegaras a adoptar (le dice a Castell), el amor que vas a sentir por ese ser y la protección, porque cuando uno tiene un ser no solamente lo tienes que parir y lo tienes que tener dentro tuyo. Cuando uno decide amar a alguien te pones dentro de ese amor y no existe algo que se pueda comparar. Pero es una decisión, yo decidí tener a mis hijos, y si me metí en esto voy a estar hasta el final".

“Nunca voy a dejar a mis hijos por otro hombre, ponte tú. Que yo conozco miles de mujeres, y tampoco las critico porque cada uno hace lo que quiere con su vida, pero conozco millones de mujeres que tienen una familia, tienen sus hijos y conocen otro gallo y se van, y se olvidan de los cabros chicos y se olvidan de todo", insistió.

A lo que Jordi recordó que “me dejaste flotando el ‘perdoné lo imperdonable’”

“Pero si todo Chile sabe, ¿para qué nos vamos a hacer los weones?”, respondió la ex chica Mekano.