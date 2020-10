Rafael Sarmiento: "Creo que hoy en día J Balvin está arriba de Ricky Martin en cuanto a logros en la industria musical"

Mañana se realizarán los Billboard Music Awards 2020, evento que originalmente estaba programada para abril y fue pospuesto por la pandemia. Será transmitida a las 21:00 horas en TNT en español, mientras que se podrá ver la premiación en su idioma original en TNT Series.

La entrega de premios será animada por la cantautora estadounidense Kelly Clarkson, quien la hospedará por tercera vez consecutiva desde Las Vegas.

Para esta edición el rapero Post Malone es el artista que más nominaciones consiguió con un número de 16. Quienes le siguen en las preferencias son Lil Nas X con 13 y Billie Eilish y Khalid con 12 nominaciones.

Entre los artistas latinos, las mayores nominaciones recayeron en J Balvin y Bad Bunny, quienes tienen cinco y cuatro espacios en el concurso respectivamente.

El evento contará con los anfitriones Rafael Sarmiento e Ileana Rodríguez quienes transmitirán desde España y Madrid respectivamente. Para ellos, los premios Billboards significarán un nuevo desafío al realizarse a la distancia.

Ileana: No tenemos mucha información sobre la entrega de premios. La escaleta que recibimos se ve igual que otros años. Nosotros los comentarios los vamos a hacer Rafael desde Madrid en su casa y yo voy a ir a las oficinas de TNT México y bueno, todo el control y equipo de producción va a estar en Buenos Aires entonces sí será de manera remota como hicimos en los Emmys pero más emocionante porque todo puede pasar. Por ejemplo, para los Emmys, yo no lograba conectarme a 20 minutos de que iniciara el show. Fue adrenalina de la buena (risas).

: La categoría de latinos se va a entregar al aire, entonces va a estar padre, también habrá una actuación de Bad Bunny que es una de las cosas que más espero ver. Va a haber mucha presencia latina en los premios.

: A mí me impresiona lo que pasó con J Balvin. Estoy muy sorprendido, muy sacado de onda de lo que ha hecho y creado este artista. Creo que está arriba de Ricky Martin al día de hoy en cuanto a logros, penetración y consagración de los mercados.

: Eso es algo que han logrado los tres: J Balvin, Bad Bunny y Maluma. Han sabido colaborar con los artistas indicados para figurar y llevar el nombre de Latinoamérica fuera de la comunidad latina.

: Entre ellos también, creo que el reggaetón es el único genero que verdaderamente ha creado una comunidad donde son todos amigos, trabajan todos con todos.

: Para mí es J Balvin. De los latinos sin duda, estoy semi enamorado de él (risas).

: Yo estoy full enamorada de Bad Bunny. La verdad soy fan de los dos, de J Balvin y Bad Bunny, de Maluma no, me sinceré (risas).

: Me encanta que la animadora del programa sea por tercer año consecutivo Kelly Clarkson. Me encanta lo que transmite, lo que representa. Esta onda bodypossitive que está ahora tan de moda. Me gusta que hayan artistas que no sean nada más esqueletos en los medios. Para mí ese es el principal mensaje: que tengas una anfitriona que se ve que está feliz y se sienta orgullosa de su propio físico. Por otro lado está la parte de las nominadas. Está Billie Eilish que también me encanta el mensaje que transmite y obviamente es para otra generación distinta a la que llegó a Kelly Clarkson y me encanta esto. Por ejemplo, ella (Eilish) trae estas ropas oversized como: "No quiero que la gente me juzgue a través de mi cuerpo". Me fascina que hayan niñas creciendo con ese mensaje.

: Que no parezca que estamos en estas distancias. Creo que ese es el reto, que todo salga como suele salir en TNT. Que no tengas ni eco, ni nos pisoteemos y que no se sienta que hay gente en Buenos Aires, otras en México y otras en Madrid.

: Siento que hoy todo este tipo de premios y eventos se ven en dos pantallas. La misma Ileana creo que abusa, porque está transmitiendo y trabajando. Le es imposible no retwitear, poner memes, reírse, etc..

: Te juro que lo que más disfruto es participar de las redes sociales en eventos así porque está todo el mundo pendiente. Todos están dando su opinión y me encanta estar ahí participando.

: Ahora fue el debate presidencial de EE.UU. y por horario no lo vi. Al otro día en la mañana con el café estuve al día solo con ver el timeline de Ileana , ahí ves cómo a través de redes sociales puedes vivir estos eventos masivos.