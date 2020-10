Jorge Coulon: "Me gusta que el rap le dé importancia al texto, pero extraño la melodía"

Con más de 50 años de carrera encima, Jorge Coulón asegura que continúa estudiando para perfeccionar su música. "Los malos decimos que estas pifias le dan vida a la música", dice el vocalista de Inti Illimani, "pero se notan mucho cuando tocas solo", agrega.

Debido a la pandemia, Coulón ha estado trabajando con la banda a distancia. Sin embargo, pronto el grupo podrá compartir después de casi 10 meses lejos de un escenario, ya que con un recital llamado "Hacia la Dignidad" el grupo realizará su primer show vía streaming el miércoles 21 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Nescafé.

Mira, de lo que llevo en el grupo yo nunca había estado tanto tiempo en mi casa, sin viajar a algún país. Ya a partir de ahí fue una sensación muy extraña. Eso sí, he trabajado mucho. Nunca hemos trabajado tanto como ahora (risas). Esta sensación de no desplazarse es muy extraña para el músico, pero debo admitir que me ha gustado harto.

Se siente el gusto de volver con los compañeros, de volver a tocar en grupo. Porque lo que hemos hecho hasta ahora es tocar desde las casas, hemos hecho grabaciones pero siempre en nuestro encierro, digamos, desde lejos. También estamos viendo qué va a pasar con esta sensación de tocar juntos, pero en un teatro vacío. Eso de tener la sensación de que el público está, pero no está presente.

Yo trato de ser bien abierto en eso. La vida me ha enseñado que los estilos que al comienzo parecen escandalosos o fuera de lugar terminan imponiendo o al menos dejando una huella. Creo que estamos en un momento en el que el ritmo tiene una preponderancia y la melodía se ha ido perdiendo en las últimas décadas. Por ejemplo todo lo que es rap le da una importancia gigante a los textos y creo que está bien. Yo veo a los muchachos buscando rimas, buscando significados, buscando sinónimos para enriquecer su vocabulario lírico, pero creo que esos movimientos todavía están en deuda con la música. Pero claro, para por lo menos una persona de mi generación las melodías están un poquitito abandonadas. Hay que recuperar la dignidad de la melodía.

(Risas) Es una pregunta que a veces me da susto hasta hacérmela. La verdad es que lo he pensado pero por distintas circunstancias no se ha producido. Es una elección difícil. Atahualpa Yupanqui decía "¿Usted conoce a un poeta jubilado?" entonces espero jubilar como músico pero jamás jubilar como poeta. Apenas sienta que estoy siendo un viejito chocho sobre el escenario, desde luego que lo voy a hacer. Creo que hasta ahora no ha sucedido (risas). Tengo bien la voz todavía, yo creo que esas elecciones las pone la vida por delante. Lo sabio es saber escuchar las señales.