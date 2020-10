Alison Mandel lloró a mares tras el embarazo por "no reconocerme"

La comediante Alison Mandel reveló a través de redes sociales cómo se sintió después del parto debido a los cambios de su físico por el embarazo de su primer hijo.

La exintegrante de "El Club de la Comedia" intentó por años tener su primer hijo con su esposo Pedro Ruminot, lo que lograron en marzo de este año.

A meses del parto, Mandel quiso jugar con sus seguidores a las preguntas y respuestas, a lo que decidió responder en una publicación aparte la pregunta más recurrente: ¿Cómo bajó de peso luego del embarazo?.

La humorista inició su publicación asegurando que no sabía cómo había pasado. "Un día me cerraron los pantalones de nuevo y fui feliz porque no quería regalar mi ropa. Supongo que fue el estrés de la pandemia, la lactancia y el poco tiempo para sentarme a comer", aseguró.

Mandel afirmó que no quería "mentir con un discurso de body positive", debido a que "hubo días que me miraba y lloraba de no reconocerme y de la cicatriz tan grande, hasta tapé mi espejo. Salía de la ducha, tenía las pechugas dañadas, se te cae leche, no reconoces que está pasando... Había dolor físico post cesárea e intervención y no me podía ni agachar a recoger las cosas que se me caían y me sentí fea", dijo.

Sin embargo, la comediante destacó también lo positivo que le ha traído el embarazo tanto físico como mentalmente.

"Este cuerpo hizo a Baltazar desde sus pestañas hasta su corazón. O sea este cuerpo es una obra de arte. Hay partes de mi (físicas y psicológicas) que no volverán nunca a como eran antes y está bien porque tener un hij@ cambia todo en ti" agregó.

Mandel también hizo un llamado a no apresurar los cuerpos: "No estoy a favor de ser romántica con la obesidad ni con la anorexia, son dos enfermedades que debes tratarte. Soy romántica con sentirte bien con el cuerpo que tengas, seas XL o XS lo importante es que estés sana y sobretodo feliz", cerró.