[VIDEO] Pangal Andrade respondió a críticas por lanzar a su perro al agua: "No hablen estupideces"

Pangal Andrade publicó un video en su cuenta de Instagram, donde aparece lanzando al agua a su perro Bagual. Además de "likes" el registro también abrió el debate en redes sociales, donde varios usuarios lo acusaron de "maltrato animal" y de generar un "trauma" en su mascota.

Tras los mensajes, Pangal respondió a través de la misma plataforma que "Bagual está perfecto, no le pasó absolutamente nada”.

Y sobre el comentario de una usuaria replicó: "No hables si no conoces cómo juego yo con mi perro, qué le gusta a él que yo le haga, cómo jugamos así hace tres años, cómo somos compañeros de vida… O sea, no hablen estupideces si no conocen a mi perro, qué le gusta y qué no”.





“Si no conoce a su perro, no tienen por qué saber cómo reaccionan los otros perros y qué les gusta y qué no, porque no los criaron de chicos o porque es un perro ajeno”, cerró.