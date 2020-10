Bad Bunny lanzó discurso contra la violencia de género: “Aprendamos que se puede perrear, ser educado y respetuoso”

Bad Bunny ganó el premio al “Mejor Artista Latino” en los Billboard Music Awards, cantó “Yo perreo sola” con Ivy Queen y Nesi y después lanzó un discurso contra la violencia machista. "Yo no soy un artista de mensaje social, esta canción no es de mensaje social, pero aprendamos que se puede perrear, ser educado y respetuoso a la misma vez. Si ella no quiere bailar contigo, respeta. Ella perrea sola", afirmó el puertorriqueño.

El cantante, que lució un nuevo look con trenzas en todo el pelo, ganó en una categoría en la que también competían Anuel AA, J Balvin, Ozuna y Romeo Santos. "Este premio se lo quiero dedicar a todas las mujeres del mundo entero, especialmente a las mujeres latinas y de Puerto Rico. Sin ustedes no existiría ni la música ni el reguetón así que basta ya de violencia machista, en contra de la mujer, vamos a educar ahora en el presente para un mejor futuro", sostuvo.

Esta es no es la primera intervención social del rey del trap. A principios de este año protestó por el asesinato en Puerto Rico de la mujer transgénero Neulisa "Alexa" Luciano Ruiz. Bad Bunny apareció en el programa "The Tonight Show With Jimmy Fallon" con una falda y una camiseta blanca con el mensaje: "Mataron a Alexa, no a un hombre con falda".

Además, fue un activo crítico del exgobernador de su país, Ricky Rosselló, después de la revuelta social que se produjo cuando se reveló el contenido de un polémico chat privado en el que el mandatario, junto a un grupo de asesores íntimos, se burlaba e insultaba a artistas, periodistas, miembros del colectivo LGTBI y políticos, entre otros.