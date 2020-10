[FOTO] Gala Caldirola compartió una postal junto a su mellizo para celebrar sus 28 años

13:15 "¡Te adoro y te echo de menos!", expresó la ex chica reality a través de redes.

Esta jornada la ex chica reality Gala Caldirola se encuentra de cumpleaños, pues y quiso celebrar publicando una foto junto a su hermano mellizo quienes cumplen 28 años.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Caldirola compartió la postal y escribió que "en España ya es día 15 de octubre y nuestro 28 cumpleaños. Tengo la suerte de haber nacido de tu mano, Merlin Caldirola, mi hermano mellizo".

"Te quiero con toda mi alma y me tendrás siempre a tu lado, no solo por que somos hermanos, sino porque eres una persona maravillosa, alegre, sensible y con valores. ¡Te adoro y te echo de menos", añadió.

Sus seguidores de inmediato comenzaron a felicitarla por su nuevo año de vida.