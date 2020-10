"Viva el lunes" cumple 25 años y Tonka desclasifica su debut en TV

Hoy se cumplen 25 años desde el estreno de "Viva el lunes", uno de los estelares más icónicos de la televisión chilena.

El programa, que fue emitido entre 1995 y 2001, contó con Tonka Tomicic como una de sus primeras invitadas para hablar de su coronación de Miss Mundo Chile.

En palabras de la actual conductora de Bienvenidos, esa era su primera vez en la pantalla chica, "y de verdad que estaba en otra, iba a la universidad y no tenía nada que ver con la tele, con los programas", recuerda Tomicic a hoyxhoy. La animadora agrega que su ambición en el concurso no era mucha: "Tenía 19 años, estudiaba Diseño en la UTEM en la Calle 18 y me metí al concurso porque me quería ganar un auto".

"Ese año habían dos autos de premio para el primer y segundo lugar. Yo dije, 'si no gano el primer lugar, al menos que sea el segundo y que me gane el auto igual' ¡Y gané!", cuenta Tomicic. "Fui justamente a Canal 13 en un Ford Fiesta rojo y taquillero. Antes andaba en un Escarabajo que me prestaba mi papá del año 76, así que pasé de un auto duro como ese, a éste".

"Viva el lunes" fue animado por Cecilia Boloco, Kike Morandé y Álvaro Salas. El programa llegó a contar con más de 50 puntos de sintonía.

Veinticino años después de aquel primer capítulo, la hoy rostro del canal confiesa que "ahora veo el programa y me da tanta vergüenza verme porque ¿cómo se me ocurrió ir al programa así? (risas). Fui con la corona, con la banda, con un gran peinado, con un vestido súper elegante y con mucho maquillaje... estaba demasiado arreglada", dice. "Lo peor es escuchar mi voz, me da una plancha atroz", agrega entre risas.

Sobre el hecho de ser uno de los rostros más importantes de la televisión chilena, la exmodelo menciona que "nunca imaginé en mi vida que iba a seguir por este camino y que iba a terminar trabajando en la televisión. No lo imaginé y tampoco lo busqué. Se dio y después trabajé duro por hacerlo bien".