Residente firma con Sony Music para crear películas

Residente, quien ha dirigido sus propios videos musicales, planea comenzar a desarrollar programas de televisión, películas y otros contenidos en pantalla para el mercado global.

El puertorriqueño, que también es el cantante más reconocido en la historia de los Latin Grammys, firmó un contrato con Sony Music Entertainment para lanzar 1868 Studios.

En este nuevo emprendimiento, que la compañía musical la describió como "pionera", el rapero junto a Sony Music crearán, producirán y distribuirán contenido original en múltiples formatos tanto en español como en inglés. El artista y activista, cuyo nombre real es René Pérez Joglar, espera ayudar a aumentar la representación latina en Hollywood.

"En tiempos en los que las minorías luchan por tener un espacio en Estados Unidos, es bueno tener proyectos como este", dijo Residente a la página Associated Press.

Según el cantante, estas producciones "no se enfocará únicamente en los latinos, pero tendrás una persona latinoamericana que abordará esto para darles a los latinos mucho más espacio del que se les ha dado aquí en Hollywood".

A pesar de que el puertorriqueño se negó a dar detalles sobre el acuerdo firmado o el contenido que está creando, el rapero aseguró que se encuentra escribiendo dos series y una película.

Este sería un nuevo episodio en su carrera artística, alejándose de la música por la que es conocido.

"Me siento muy libre porque ya no tengo que rimar. Fui prisionero de la rima consonante durante 15 años y no tienes ni idea de cómo se siente, después de tener que sacrificar ideas porque no riman, para no tener que preocuparme por eso ... me parece bastante divertido ", reconoce.

El cantante agregó que esto no significa que este método de trabajo le resulte más fácil "porque hay que escribir mucho más, ya tengo unas 50 páginas escritas para la película, pero ya no tengo esa limitación de las rimas", destaca.

Residente aseguró que no dejará de crear música, pero estará más enfocado en la creación y producción de contenido audiovisual.

1868 Studios toma su nombre del Grito de Lares, la primera gran revuelta contra los españoles en Puerto Rico ocurrido el 23 de septiembre de 1868. "Es el único día que Puerto Rico ha sido independiente, durante ocho horas", señaló el cantante.

El ganador de cuatro Grammys y 25 Latin Grammys sumados tanto como solista como en su exdúo Calle 13, estudió bellas artes en Puerto Rico y ha dirigido videos de muchas de sus canciones, incluido "Antes que el Mundo se Acabe", lanzado este año y "René".

Actualmente tiene cuatro nominaciones en los Grammy Latinos en las categorías canción del año, grabación del año, entre otros. La ceremonia se realizará el próximo 9 de noviembre.