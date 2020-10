Gabriel Cañas: "El teatro siempre va a ser una experiencia social que pasa en vivo"

Con películas por Zoom, la animación del concurso Santiago en 100 Palabras, y la preparación de "Love, un concierto de amor", el actor Gabriel Cañas no ha parado.

Y es este último su proyecto más cercano. El concierto teatral "Love", trata de un reportero de guerra y una voluntaria de enfermería, quienes se refugian en un cine vacío para fantasear con antiguas películas románticas.

El espectáculo, producido por Cultura Capital ("Las Madonnas" o "John, el último día de Lennon"), realizará también covers de clásicos temas románticos anglo de los años 80 y 90. "Se verán canciones súper conocidas, unos clásicos del romance y es súper bonito", menciona el actor.

Partimos con conversaciones por Zoom: con todo el trabajo teórico y de preproducción. Luego de eso hicimos un guión... después empezamos a armar, a producir, en eso nos demoramos un buen rato. Después empezamos a juntarnos con Elvira López que es la directora y también es profesora de canto: nos fue guiando en el proceso de ir sacando las canciones. Después se unió la banda y así fuimos avanzando.

Para nada. El teatro siempre va a ser una experiencia social que sucede en vivo: hay espectadores y actores en vivo, hay una escenografía, y eso es el teatro. Lo que estamos haciendo es transmitir algo que está sucediendo en el teatro por pantalla. Personalmente creo que esto se transforma en algo audiovisual. El fenómeno del teatro es uno, es irrepetible. La idea es avivar la sensación, el recuerdo, el seguir animando el deseo de ver algo en vivo. Porque sino, lo haríamos grabado y sería otro trabajo.

No sé, me gusta actuar. Sí, he tenido la suerte de poder desenvolverme en teatro, teleseries, teatro por Zoom, conciertos musicales... Me ha tocado un abanico muy amplio de trabajo y creo que es porque me gusta mucho mi trabajo. Más que estilos, lo que me gusta es el desafío de, sea cual sea la plataforma en la que me desenvuelvo, cómo hacer que mi mensaje aparezca y cómo hacer mi pega bien.

El viejo Catrutro. Es un personaje que hice cuando estaba en una obra que se llamaba "Chiloé a cielos cubiertos". Era muy chistoso. Fue bien entretenido. O sea, es que lo hice de súper chico, lo recuerdo con mucho cariño porque era uno de esos personajes que uno hace cuando uno sabia menos. Era más libre también (risas).

Bien, bacán. Ahí me salí un poco de la actuación pero igual me di cuenta de lo difícil que es. Eran como 18 paginas, que como actor me las aprendí aunque era mucho. Pero salió bien, lo pasé bien. El concurso además es muy bueno, fue bacán hacerlo.