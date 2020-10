Yann Yvin recordó episodio en que vivió acoso sexual en un evento

El chef Yann Yvin fue invitado al programa mediante Instagram que realiza Martín Cárcamo con su par Diana Bolocco donde contó una situación de acoso que vivió tras un evento en La Serena.

El fránces empezó relató que "tuve que cruzar una plaza y la gente me aplastó, ni siquiera tocaba el piso. No sé dónde estaban mis manos, mi pelo, mis pies, todo el mundo me tiraba de todos lados, y una me agarró y me dio un beso, me mordieron, se fue con un trozo de mi labio una persona".

"Fue un beso pasional, un beso que me dolió, le quería pegar, como cuando te muerdes la lengua, duele. Como todo el mundo te tira de todos lados, ni siquiera sientes. Fue un beso de caballo, con dientes", añadió.

Además detalló que a través de Instagram también sus seguidoras le envían fotos "de todo, desnudos de poto, de pechugas, de todo tipo", finalizó.