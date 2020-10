"Soa Ledy" respondió a participante de "Pasapalabra" que filtró millonario "pacto": "¿Les perturba tanto que yo vote rechazo?

Polémica se generó en Twitter durante las últimas horas, luego de que Egor Montecinos, ex participante del programa "Pasapalabra", revelara la propuesta que le hizo "Soa Ledy".

"Les voy a contar una historia: El año pasado se realizó en ´Pasapalabra´ un torneo llamado ‘Los 4 Fantásticos’. En ese torneo fuimos llamados a competir 4 participantes, entre ellos yo merito. Hasta ahí normal, pero todo iba a cambiar", comenzó escribiendo en la plataforma.

"En las semanas previas @LedySoa (que también participaba) me contactó con una propuesta cuestionable, por decirlo de alguna manera. Su idea era formar un pacto en el que, en caso de ganar uno de los 4, repartiéramos el dinero", añadió, mostrando capturas de pantalla con los mensajes.

Tras esto, aseguró que "si bien en ese momento pude haber sido más tajante al responder, es verdad que este tipo de acuerdos me desagradan bastante", dijo, insistiendo que "no por el hecho de tener que compartir un premio teórico, sino que por las inevitables tensiones y conflictos de interés. También me consta que no es primera vez que intenta llegar a este tipo de acuerdos, pero no es mi lugar hablar de eso", planteó.

Sobre sus razones para revelar este episodio, Montecinos explicó que "hasta ahora no había considerado necesario hacer público el incidente, ya que no llegó a nada, pero frente a la aparición de @ledySoa apoyando al rechazo creo que es oportuno evidenciar cuáles son sus verdaderas convicciones".

La respuesta de la aludida profesora calameña no tardó en llegar y respondió sin descartar la propuesta.

"Ahora hay quienes me juzgan por querer compartir un premio. Nada que ocultar, incluso lo afirmé en pantalla: ‘Creo que es demasiado dinero para una sola persona’ ¿Por qué a algunos les perturba tanto que yo vote rechazo? En fin, cuando no hay argumentos vienen los ataques personales", cerró.