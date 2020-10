[VIDEO] Millaray Viera mostró las cicatrices del acné en su rostro: "No me ofende que hables de ellas"

“Las marcas de mi adolescencia no son un defecto. Las tuyas tampoco. Es algo normal, no me ofende que hables de ellas, pero cuando era ma´s pequen~a si me insegurizaban demasiado, por las construcciones sociales que nos hacen creer que la ‘piel perfecta’ es la lisa, asi´ que cuida tus palabras con aquellos que las tienen”.

Así se refirió Millaray Viera a las cicatrices que tiene en su rostro producto del acné. La animadora quiso normalizar estas marcas y reflexionó en redes sociales.

"Si uso algu´n filtro alguna vez no es para hacer como si no existieran, es porque desperte´ con cara de poto como muchos de ustedes”, aseguró.





Con ello, insistió en que "normalicemos las cicatrices par favar. Yo me siento ´tillible e mina´ con mi cuerpo despue´s de 2 hijas (que obviamente cambio´), con mis cicatrices, con todo”, cerró.