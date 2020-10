Daniella Chávez dijo que dejará de "subir fotos en tiempo real en Instagram" tras sufrir portonazo

La influencer chilena Daniella Chávez publicó a través de su Instagram sobre el robo de auto con el objetivo de conseguir algún tipo de información por parte de sus seguidores.

"Me acaban de robar el auto acá en Chicureo. Es un Porsche, una Macan negra", aseveró.

Además Chávez en una conversacón con el diario LUN detalló que la peor parte se llevaron su pareja y su hija de 13 años, pues ellos estaban en el auto cuando todo ocurrió.

Sin embargo, contó que su hija "esta tranquila, pero creo que igual es important que vea en el futuro cercano a un sicólogo porque puede que en este momento aún no haya asimilado lo que vivió".

También la modelo confesó a LUN que "usualmente no posteo fotos en tiempo real, pero justamente lo hice. Subí una foto, una historia de Instagram, mientras mi familia y yo seguíamos e el centro de estética, lugar que en la historia además etiquete".

De hecho relató que cuando vivió en México dejó de publicar aquellas fotos con la ubicación.

Finalmente, aseveró que no subirá más fotos en tiempo real a redes sociales pues manifestó que "tendré más cuidado, especialmente si ando sola. No sé si las personas que se llevaron el auto me seguian hace rato o se guieronpor el post, pero definitivamente no lo haré más".