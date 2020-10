Daniella Campos se encuentra internada en la UTI: "Todo se ha vuelto muy doloroso"

Daniella Campos se sometió el pasado 19 de octubre a una operación para extraer dos tumores benignos alojados en la parte posterior de sus ojos.

"Me sacaron los dos mucoceles frontal bilateral que tenía. Estos mucoceles, que en definitiva es grasita acumulada, se fueron juntando atrás del ojo, empezaron a presionar y a empujar hacia afuera", comentó a LUN.

Sin embargo, la ex Miss Chile, sostuvo que si bien la operación fue exitosa, por un fuerte dolor debió volver internarse en la UTI.

"Por la zona que me operaron, que son los ojos, que ya me había operado varias veces antes (por la enfermedad de Graves en 2011), todo se ha vuelto muy doloroso. De pronto estoy bien y me viene de repente un dolor horrible que no se va y que es del nervio trigémino", comentó.