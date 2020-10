Mane Sweet mostró los efectos de la psoriasis en sus manos

"Mi gente buena: hoy 29 de octubre es el Día Mundial de la Psoriasis y de la Artritis Psoriásica. Y estoy aquí contándoles que, más allá de mi piel, estoy yo... la Mane, una paciente con psoriasis", escribió Mane Sweet en sus redes sociales.

La actriz contó su experiencia con esta enfermedad y mostró sus efectos, asegurando que "somatizo todo lo que pasa a través de la psoriasis. Mi cuerpo hace ese trabajo sin que yo me dé cuenta. La lata es que no puedo hacer nada para detenerlo. Esto empezó a los 17 años y desde entonces lo he probado todo: cápsulas de luz, cremas y nada me ha funcionado", añadió.