China Suárez fue víctima de robo en en Parque Arauco y advirtió: "Están utilizando una modalidad que te distraen"

08:40 La actriz relató el modo en que le robaron la billetera en uno de los ascensores del centro comercial. "No nos hicieron nada, estamos bien", dijo sobre el momento en el que se encontraba en compañía de sus tres hijos.

La actriz trasandina Eugenia "China" Suárez denunció a través de sus redes sociales, que fue víctima de un robo en en mall Parque Arauco.

"No nos hicieron nada, estamos bien, me robaron en el mall Parque Arauco la billetera entera", dijo la actriz, quien añadió que "están utilizando una modalidad que te distraen, yo estaba con mis tres hijos sola y evidentemente vieron ahi la posibilidad".

Suárez relató que "una chica se metió en el ascensor con otro señor que la esperaba abajo sin mascarilla y él le dijo hay mucha gente arriba del ascensor, tiene que bajar. Ella bajó, me empujo, me distraje cuando dijo eso".

"Me pareció raro el empujón con tres chicos en medio de una pandemia. Me fijé y me había robado la billetera, grité y la gente de seguridad", agregó.