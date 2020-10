Chilenos expertos del terror recomiendan qué ver en Halloween

Halloween se ha transformado en una de las festividades favoritas de los chilenos. Y la celebración al terror no se puede hacer sin ver a lo menos una de las cintas que ponen los pelos de punta.

Para los niños

Netflix recomienda algunas de sus entregas ideales para ver mañana en compañía de los más pequeños de la casa.

Algunas de ellas desde los ocho años, destacan la serie "Con la piel de gallina", una serie infantil donde una figura enmascarada y curiosa recoge historias de magia negra, encuentros del más allá y tecnologías retorcidas.

También destacan "El Halloween de Hubie", donde un miedoso Hubie Dubois debe convencer a la policía y a sus vecinos de que los monstruos sí existen y que solo él puede detenerlos.

Halloween de miedo

Sin embargo, los más grandes siempre preferirán ver cintas que provoquen que no quieran pegar un ojo por las noches. Es por eso que diferentes directores de películas de terror chilenas, así como autores de historias de esa índole comparten algunas de las cintas que consideran imperdibles para el 31 de octubre.

Jorge Olguín, director de "Ángel Negro", "La Casa", entre otras, llama también a ver algunas de las entregas chilenas disponibles en Onda Media.

Si bien hay cine en casa para los pequeños y adultos, Olguín junto a sus colegas, José Miguel Zúñiga y Pablo Illanes, además de los escritores Francisca Solar y Francisco Ortega destacan algunas de las cintas que, para ellos, son esenciales e imperdibles para disfrutar este Halloween.

Halloween (2018)

José Miguel Zúñiga, director de "Contra el Demonio", cinta que tendrá mañana una función especial en la plataforma Arena Virtual, recomienda ver la franquicia de "El Conjuro", así como "La bruja" para la gente que le gusta el estilo más cine arte. Sin embargo, el director destaca la última entrega de "Halloween". "Compitió contra nuestra película el año pasado así que estuvo buena", dice. En la cinta, Michael Myers escapa del autobús en el que estaba siendo trasladado y vuelve a Illinois para asesinar a Laurie Strode, quien ha sobrevivido al asesino durante 4 años.

Midsommar (2019)

El director Jorge Olguín apuesta por cintas que, "aunque no son tan conocidas, vale la pena ver". Una de ellas es Midsommar, disponible en Amazon Prime. "Es muy interesante su propuesta ya que no te vas dando cuenta hasta cuando ya estás dentro de la trama de la película. Y entonces el terror no para nunca", menciona. Olguín destaca que es una cinta bastante fuerte a pesar de que ocurre casi todo de día. La historia cuenta de una invitación a un grupo de jóvenes a un festival de verano que se celebra cada 90 años. Sin embargo, poco a poco el evento se torna macabro.

Near dark (1987)

El escritor y periodista Francisco Ortega afirma ser un fanático de los vampiros. Es por esto que recomienda "Near Dark" o "Cuando Cae la Oscuridad". Ortega afirma que es una de sus historias favoritas y va lejos "del arquetipo del monstruo elegante a lo Drácula". En esta cinta, los vampiros son un grupo de vagabundos que recorren Estados Unidos en una casa rodante, llevando su "peste" a pequeños pueblos en medio de la nada. "Es un western con vampiros, decorado con una tremenda banda sonora a cargo de los alemanes Tangerine Dream", destaca.

Cementerio de animales (1989)

Francisca Solar, la autora del terror histórico "Los Últimos Días de Clayton & Co" rescata y recomienda ver la primera adaptación de "Cementerio de Animales", disponible en Netflix. "La cinta, basada en la novela de Stephen King, tiene un par de escenas muy notables y marcó mi infancia. Recomendable para los nostálgicos del terror noventero", cuenta la escritora. La cinta se centra en el Dr. Creed, que descubre un cementerio en el bosque cerca de su nueva casa. Tras la muerte de su gato, decide enterrarlo en el lugar, descubriendo algo perturbador pero a la vez fascinante.

El amanecer de los muertos (1978)

Pablo Illanes destaca la película "El Amanecer de los muertos" de George Romero, y su remake homónimo, dirigido por Zack Snyder. "La misma historia de apocalipsis zombie en dos versiones, ambas con sus potenciales, aunque me quedo con la primera, posiblemente la mejor en su género, mil veces imitada y nunca igualada", destaca. La historia se centra en un grupo de personas que, en una sociedad colapsada, busca escapar de la plaga de zombis. Debido a que no pueden llegar a Canadá en helicóptero, el grupo decide refugiarse en un centro comercial.