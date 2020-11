María Gracia Omegna: "La Jauría relata situaciones que ocurren al día de hoy, donde hay actos misóginos y homofóbicos"

Hoy, a través de las pantallas de TVN, la exitosa serie de Amazon Prime "La Jauría" hará su estreno en televisión abierta.

La producción, que se emitirá en horario prime de lunes a miércoles, retrata la historia de las detectives Elsa Murillo (Daniela Vega), Olivia Fernández (Antonia Zegers) y Carla Farías (María Gracia Omegna), quienes investigan la desaparición de una joven de 17 años.

"En la serie ves distintos roles femeninos donde una mujer trabaja en un mundo de hombres", cuenta la actriz María Gracia Omegna. "Es una constante lucha entre su vida privada y sus objetivos laborales", agrega.

¿A qué crees que se debe el éxito de "La Jauría"?

Pucha, no sé. Me parece que son varios factores. De base me parece que está bien construída, es súper contingente y atingente también. Hay muchas temáticas con las cuales todas convivimos y que la serie las presenta. Es súper innovador e interesante el sentirse reflejado en algo que más encima está dentro de un formato que es atractivo. Además, está bien construido el suspenso. Ah, bueno y también cuenta con un súper buen elenco (risas).

¿Cómo llegaste al proyecto?

Por casualidades de la vida. Yo llevaba harto rato sin proyectos en Mega pero contratada. Creo que ellos (la producción) ya habían pasado por varios castings y no habían logrado acuerdo, entonces me preguntaron si podía. Hablé con el canal y me dijeron que si yo quería ir, que fuera no más. Hice el casting y quedé, así se fue dando.

¿Cómo ves los roles femeninos en la serie?

Son los que llevan y componen la serie, eso es súper interesante: hay roles fuertes pero frágiles al mismo tiempo. Todo desde una perspectiva súper femenina, súper emocional, pero súper concreta al mismo tiempo.

Cuando hablas de personajes frágiles, pero fuertes recuerdo tu papel que además de ser subcomisaria es madre.

Sí, eso es parte de la femineidad también. Hay una fortaleza uterina que hace que uno sea capaz de muchas cosas, pero también hay una conexión súper emocional, súper instintiva de leona, de protección a tu manada... Entonces sí, tiene esta dualidad súper bien construida en ese sentido porque no arma un arquetipo de algo y busca la humanidad de este. Ante todo somos humanas.

¿Qué destacas de la serie?

Es súper interesante que se arme este juego, que es La Jauría, inspirado en hechos reales, en tantas cosas que han ido sucediendo y siguen pasando hasta el día de hoy: misóginas, homofóbicas, transfóbicas, todo. Yo creo que esa atingencia lo vuelve interesante. No solo la temática, sino que también sea conducido por féminas.

¿Cómo fue participar con este elenco?

Fue bacán, imagínate. Mientras mejor es el actor que uno tiene al lado, mejor uno actúa. En el elenco hay muchos actores que yo admiro y el trabajar con ellos fue genial porque es mucho más fácil, es mucho más orgánico y salieron cosas súper interesantes.

Y te llevas bien con ellas hasta el día de hoy...

Sí, obvio, fue súper buena onda todo. Era súper entretenido hacer la serie y aparte congeniamos muy bien con la Antonia y la Dani especialmente, que eran con las que más me tocaba grabar. Nos llevamos súper bien y generamos una amistad.