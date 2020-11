Eva Gómez realizó íntima confesión: "Mi sexualidad de todas maneras mejoró"

Las presentadoras de TV, Eva Gómez y Carmen Gloria Arroyo, conversaron a través de un live mediante Instagram donde realizaron íntímas confesiones sobre el sexo después de los 40 años.

La abogada señaló que "sexo después de los 40, ¿por qué queremos hablar de este tema? Porque hay mucho prejuicio, sobre todo de los cabros jóvenes que te dicen vieja desde los 27 para arriba. Muchos tienden a pensar que con los años se va perdiendo la líbido y el apetito sexual”.

Mientras que la ex animadora del Festival de Viña afirmó que "Al revés, uno después de los 40 es cuando empieza justamente a agarrar confianza, ya sabes lo que tienes, lo que es, lo que quieres sentir y lo que puedes ofrecer".

Tras una larga introducción, Carmen Gloria señaló que "cuando llegas a esa etapa viene el punto de aceptarte, de madurar, de desprejuiciarse, porque uno debiera empezar a sentirse más seguro con uno mismo. Cuando se acepta más se siente menos prejuicioso y más libre, disfruta más”.

Donde Eva expresó que "así es. Eso se da en la edad en que se consolida el crecimiento de los hijos y uno también se consolida como persona. Y dices ‘esto es lo que hay, esto es lo que soy, esto es lo que puedo entregar y decido disfrutarlo’, que es una decisión también”.

“Mi sexualidad de todas maneras mejoró. A mí me pasó que después de los 40, y te diría cuarenta y pico, empecé a decir ‘mish’, ahora pido y digo ‘mmm, para acá va la cosa, por acá no, más así…’ ¿No te pasó a ti?”, añadió.

A lo que la abogada declaró que “pero claro, porque uno se aprende a conocer más. A los 20 estás todavía experimentando, todavía son las primeras relaciones, primeras experiencias sexuales, entonces todavía no cachai mucho lo que te gusta, lo que no te gusta, tienes un poquito de miedo a explorar. En cambio ya más adulta hay camino recorrido y hay cosas que uno dice ‘no, definitivamente no’ y otras que dices ‘probemos’. Otro tip que daban los expertos era darse el tiempo para. Uno cuando se va poniendo más madurita no siempre quiere ese sexo a la rapidita, tampoco quiere decir que nunca, pero si te gusta la cosa más romántica, más a media luz, ojalá te llenen la cama de rosas”.

"Más con previa”, complementó Gómez y Arroyo indicó que “claro, un buen traguito, con una previa bien larguita, como que les gusta la cosa más pausada”.

Rondando los 50, es verdad. Nos equivocamos en el nombre, es sexo rondando los 50, ese era el nombre. Ahí uno empieza a tomarse espacios que antes no pudo tener, entonces no es llegar, dos cucharadas y a la papa. Es llegar y que la copita, el coqueteo, que voy a entrar al baño y sales con algo lindo, que él te espera y te dice cosas lindas. Hay una previa bonita, uno cuando habla de sexualidad altiro lo asocia al coito”, aseveró la ex presentadora del Festival.