"Baby Shark" supera "Despacito" como lo más visto en Youtube

El viral "Baby Shark" oficialmente destronó a "Despacito" como el video más visto de Youtube, alcanzando los 7,4 mil millones de reproducciones en la plataforma.

Durante más de mil días la canción cantada por Luis Fonsi y Daddy Yankee estuvo en la cima, aumentando el número de visitas día a día pese a que el pegajoso tema salió hace tres años.

"Baby Shark" es una canción surcoreana infantil originalmente creada como una "canción para campistas". El tema tuvo popularidad cuando Pinkfong, una marca educativa para niños del país, produjo un video musical de la canción.

Además de la canción, la coreografía del tema infantil también alcanzó la popularidad a través de las redes sociales, con múltiples usuarios subiendo videos en los que replican los pasos de la canción, llegando al nivel de encontrarse en el juego Just Dance 2020.

"Baby Shark" supera en 4 millones de visitas el tema de reggaetón e incluso, en enero de 2019, la canción alcanzó el puesto 32 en los Billboards Hot 100.

De igual forma el tema infantil, cuyo viral se subió en 2016 , se convirtió también en el himno del equipo de béisbol Washington National en octubre de 2019 y al ganar las nacionales, la Casa Blanca reprodujo la canción durante la celebración del equipo.

Versión pandemia

La canción también fue utilizada este año contra la pandemia de covid-19, ya que Pinkfong lanzó su versión "Wash your hands", tema que al ritmo de la canción de la familia tiburón enseña a los niños a cómo lavarse las manos correctamente.

De las cuatro canciones que han roto un récord de reproducciones en Youtube, dos de ellas vienen de Corea del Sur. La otra fue "Gangnam Style" del rapero PSY, tema que se lanzó en 2012 y que estuvo en la cima por tres años.

La canción fue superada por "See you again" de Wiz Khalifa. Actualmente este es el cuarto video más visto. El tercer puesto de la lista lo ocupa "Shape of You" del cantante Ed Sheeran.