Nicole "Luli" Moreno envió mensaje a quienes le "hicieron daño": "Cuidado conmigo no se metan"

13:13 "Me acuerdo de cada situación", advirtió la rubia.

"Todo se devuelve, porque la vida tiene tantas vueltas", escribió Nicole "Luli" Moreno en sus redes sociales. Las palabras de la modelo generaron una serie de reacciones entre sus seguidores de Instagram.

Y es que, durante los últimos días ha recibido distintos comentarios en la plataforma, varios de ellos que han molestado a la rubia. Incluso, advirtió de eventuales acciones legales.

"Demanda para todos los que me hicieron daño en mi vida. Gracias al deporte me acuerdo de cada situación! Cuidado conmigo no se metan! mmm… prepárense", cerró.