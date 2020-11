Nicole Block y Delfina Guzmán se reconciliaron tras dos años sin hablar

09:06 “Es que me hizo una cochinada muy grande", dijo Guzmán.

Nicole Block se casó con Juan Cristóbal Meza, hijo de Delfina Guzmán. La ceremonia fue de carácter íntimo, en el departamento de la actriz y con muy pocos invitados, sin embargo el hecho que la madre del novio no fuera llamó la atención de todos.

Las actrices recordaron el desencuentro que tuvieron y conversaron con LUN sobre lo ocurrido.

Delfina Guzmán señaló que “estábamos peleadas de la forma más atroz. Yo la odiaba y ella a mí. Nos pusimos bien por esta Navidad”.

A lo que su nuera, Block expresó que "yo la odiaba más (risas). La Navidad y este espectáculo fue un lindo motivo para reencontrarse y reconciliarse. Primera vez que trabajamos juntas”.

Ambas no quisieron dar detalles sobre la discusión. Sin embargo, Guzmán aseveró que “es que me hizo una cochinada muy grande. Tengo mucha prudencia con eso y no lo voy a tratar contigo. Cada una tiene una versión distinta, como en todas las peleas”.

“Para mí fue un hecho puntual, para ella otro. Entre nosotras tampoco lo hemos hablado, preferimos saltarnos olímpicamente el asunto”, cerró Nicole.