Diego Torres: "Jamás diría en mis canciones algo como '¿Te pasó algo en la vida? Tírate del balcón'"

Hoy el cantante argentino Diego Torres realizará su primer concierto online, el que se verá en casi toda Latinoamérica.

La presentación, que inicia a las 22:30 horas en Chile, será transmitida a través del sistema Cinépolis Klic.

El cantante ganador de premios Grammy, MTV y Gardel contará con una banda completa en el escenario y afirma haber extrañado a su público. "Estos meses de abstinencia de no poder encontrarnos hace que tengamos muchas ganas. Yo creo que nos estamos esperando mutuamente", afirma.

¿Fue muy duro el proceso de estar en casa por la pandemia?

Fue todo un proceso. No tengo recuerdos de estar 7, 8 meses sin tomar un avión. Entonces si bien al inicio fue "bueno, me quedo en casa, esto va a pasar", a medida que iba pasando el tiempo, las semanas y todo se iba complicando, la lectura era otra, la ansiedad la incertidumbre, las dudas... Me refugié en la música y me hice parte de proyectos buenos como "Seamos uno", un proyecto de mi país de ayuda a los barrios más vulnerables en Buenos Aires, también volví a terapia, llamé a mi psicólogo y le dije "es hora de que volvamos a encontrarnos y charlar un poquito".

Pese a esto tus canciones continúan siendo positivas...

Mis canciones siempre se han tratado de la vida, de los momentos buenos y malos que se atraviesan, pero siempre dándole una mirada de lucha, de salir adelante ante la adversidad. Tenemos que hacer ciclos: pasa algo, repercute, estás mal, vas saliendo adelante, el tiempo te ayuda a curar la herida y vuelve otra piedra en el camino y así es la vida. Soy de las personas que tiene esa mirada ante la vida y por eso, eso es lo que transmito. Jamás diría algo como "Bueno, ¿te pasó algo en la vida? Tírate del balcón que la vida ya no tiene sentido" (risas).

¿Qué opinas del resultado de "Color Esperanza 2020"?

Es increíble el poder que tienen las canciones. La gente marcó una señal en estos tiempos: sacaron la canción desde los balcones... Sentí que la canción estaba más viva que nunca y que había que hacer algo con eso. Ahí me conecte con Coti Sorokin y Cachorro López, con quienes habíamos empezado esta locura de "Color Esperanza" y se fueron uniendo más artistas. Estoy agradecido porque todos se han brindado con unas ganas y un cariño enorme. Es un proyecto muy lindo de hacer en estos momentos complicados e igual le debo agradecer a la gente que nos dio la señal.