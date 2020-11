Yamila Reyna abordó la depresión que sufrió tras la muerte de su padre: "No supe cómo vivir sin mi otra mitad"

12:18 A través de redes sociales, la actriz se refirió a este tema y relató que "me acuerdo que hacía un show o me sentaba en un programa de TV y era un robot"

La actriz y comediante Yamila Reyna se refirió a la depresión que sufrió luego de la muerte de su padre.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Reyna publicó una foto y junto a ella escribió que "’Cada persona que ves, está luchando una batalla de la que no sabes. Sé amable siempre'. Fue la frase que encontré para compartir con ustedes una dura batalla en mi vida llamada ‘depresión’, esa enfermedad que da vergüenza decir, hasta a mí me daba pudor admitirlo, porque sentía que eso era de débiles".

"‘Porque uno es fuerte, a uno no le pasan esas cosas’... ¡una estupidez!. Porque buscar ayuda y hacerme cargo de lo que me estaba pasando fue un túnel que me llevó a la salida", añadió.

El principal motivo que la llevó a sufrir depresión fue la muerte de su padre. La intérprete señaló que "no supe cómo vivir sin mi otra mitad, no me daba cuenta que no dormía, que tenía trastornos alimenticios, mi mente no reaccionaba a nada, mi memoria era un desastre"

"Me acuerdo que hacía un show o me sentaba en un programa de TV y era un robot, porque mi mente no estaba ahí. Yo solo pensaba cuando me iba a tocar morir a mí, para dejar de sentirme así", relató.