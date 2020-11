Antonella Ríos contó la historia de amor con su cerrajero: "Estoy cero kilómetro”

La actriz Antonella Ríos participó en el programa "Pijama Party" de Diana Bolocco y Martín Cárcamo que realizan a través de Instagram donde contó su historia de amor con el cerrajero.

Ríos relató que “te voy a confesar algo, conocí a alguien… Hace mucho tiempo, al principio de la pandemia, a mí se me quedó una llave atascada en la cerradura de la puerta de mi casa y llamé a un cerrajero. Y ese cerrajero bueno, ahora me arregla la chapa gratis constantemente, salgo con él y lo pasamos estupendo y todo”.

A lo que Martín Cárcamo expresó que “¿me estás webiando?”, y Bolocco por su parte, declaró que “no te creo que saliste con el cerrajero, eso es como el argumento de una película porno”.

Y la intérprete manifestó que “claro. Es el cerrajero y me arregla la chapa de vez en cuando, me arregla la llave, me hace manija, me echa aceitito donde me falta. Estoy cero kilómetro”.

Los animadores incrédulos ante la historia le preguntarón "¿Qué tal la llave del cerrajero?".

Ríos afirmó la historia y declaró que "sí. Y nada hacía presagiar, porque yo lo veo y le digo… Lo que pasa es que una vez vino a arreglarme la puerta y se fue. Listo. Yo tampoco soy tan fácil, la primera vez calmao. Después vino de nuevo y se fue, pero por alguna razón se me cerraban las puertas, se me perdían las llaves, algo pasaba en el universo que se llevaba los calcetines y las llaves".

“En este caso las llaves me importaban un poco más que los calcetines y llamaba al cerrajero una y otra vez. Y venía, venía y venía, hasta que se terminó quedando fijo, punto fijo”, agregó.

Además detalló que “no me gustó altiro, pero subí una historia y unos amigos míos me decían ‘mmm, iguals’, unos amigos gays que les gustaba él. Y yo ‘no lo había visto con esos ojos’ y de repente ¡pah!, se me cierra la otra puerta. ‘Oye, ¿puedes venir?’, y venía altiro, pero al toque".

“Y la tercera vez me contó algo de su vida y yo enganché de eso, del contenido más que el que fuera cerrajero. Porque la llave maestra igual uno la puede encontrar en otros lados, pero esta llave maestra en ningún otro lado”, añadió.

“Quiero ser libre. Es un amigo más que amigo”, indicó Ríos.