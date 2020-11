Andrés Caniulef volverá a Canal 13 y será parte de "Bienvenidos"

Esta jornada se dio a conocer que el periodista Andrés Caniulef volverá a la TV, pues será parte del matinal de Canal 13, "Bienvenidos".

Cabe mencionar que el comunicador esta viviendo una nueva etapa de su vida tras superar su adicción a las drogas y se encuentra viviendo con sus padres.

En una conversación con LUN, Caniulef expresóque "ha sido rico, todo empieza de a poco a normalizarse. Para mí es súper valioso sentirme tan apoyado, respaldado y además tan querido. Eso es una de las cosas que me llena de energía".

Al ser consultado por su regreso a la señal privada, el periodista manifestó que "la ansiedad iniciañ fue obviamente por retomar un trabajo que me gusta mucho. también me genera algo volver a Canal 13, que es un lugar donde me formé y donde trabajé durante tanto tiempo".