Claudia Conserva respondió a críticas por salida de panelistas de "Milf" y dijo que se "debe sacar a quienes hacen daño"

Durante los últimos días se conoció sobre la renuncia de Yazmín Vásquez y Renata Bravo del programa Milf. Las críticas cayeron de forma inmediata sobre Claudia Conserva, quien salió al paso de la situación y explicó lo ocurrido.

La animadora compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, haciendo alusión al inicio del programa y a sus sentimientos con la salida de las principales integrantes.

"No esperen 'cahuín' ni circo de mi parte, los que me conocen saben que no me gusta. En estos 30 años frente a la pantalla jamás he hablado mal de otras personas ni he expuestos conflictos internos. No son mis códigos, no se hace", comenzó diciendo.

"Ser la cabeza de un proyecto significa saber lidiar con un equipo, confiar en ellos, delegar responsabilidades, exigir cuando lo amerita y celebrar cuando las cosas se hacen bien, mantener un buen clima es fundamental. Tengo una paciencia infinita, y estoy convencida que la comunicación y el respeto son claves para liderar un grupo de trabajo", continuó.

Sin embrago, señaló que "también hay límites y situaciones que no puedo dejar pasar, y aunque sea doloroso y traiga consecuencias, uno debe actuar, debe dejar partir y debe sacar a quienes hacen daño".

En esta línea, hizo referencia a la pandemia del coronavirus, asegurando que "ha sido feroz y a todos nos ha golpeado, en lo personal de Marzo a Junio estuve deprimida y asustada, no crean que ahora no tengo miedo, pero lo manejo. Pido disculpas si eso afecto al resto".

Además, se refirió a su hermana, a quien reconoció por acompañarla en este proceso. "Volví aterrada al estudio en Mayo y @lafranconserva mi hermana, estuvo dispuesta a acompañarme con todas las medidas de seguridad ( vive con mi mamá que es de riesgo) Se atrevió a volver con tal de apoyarme. Fue clave para mi. Gracias Fran".





No obstante, insistió en que "so se me ha pasado ni por un segundo en la cabeza bajar los brazos, al contrario, veo este momento como una oportunidad de reconstruir con dedicación y cariño 'Milf', de conocer nuevas historias, de renovar y mejorar. De las crisis se aprende y una de las lecciones que he sacado en estas semanas tan difíciles ha sido: Elegir bien a quien le entregas tu confianza. Sigo adelante", cerró.