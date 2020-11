Myriam Hernández recordó conflicto con productor tras rechazar oferta para el Festival de Viña: "Se enojó, me echó del canal"

Durante el programa de Canal 13, "Sigamos de Largo", la cantante chilena Myriam Hernández contó que antes de su primer show en el Festival de Viña, en 1989, a Myriam Hernández ya la habían invitado, años antes, al certamen donde rechazó la oferta.

La cantante relató que le dijo que no al Festival “no porque yo fuera arrogante ni mucho menos, sino porque yo tenía en ese entonces como 18 o 19 años, entonces me habían invitado a ir al Festival de Viña con todos los cantantes de esa época para hacer una presentación de los temas populares de ese año".

“Yo, como siempre tenía el sueño de cantar, convertirme en una cantante internacional, grabar mis discos, el estilo y todo eso, luchaba tranquila, paso a paso por eso", añadió.

En esa misma línea, la intérprete contó que “cuando me invitaron dije que lo iba a pensar. Al día siguiente fui y respondí que en realidad lo había pensado y que no, que gracias. El productor se enojó. Estaba con los otros compañeros ahí cuando dije que no. Se enojó, me echó del canal”.

Ambos conductores, Sergio Lagos y Maly Jorquiera le preguntaron cuál fue su respuesta ante los dichos del productor.

A lo que Hérnandez señaló que “Le dije ‘¡wena tío!’ (ríe). Entonces me echó del canal y me dijo ‘me voy a asegurar de que nunca más pises Viña del Mar, ni de…’. Oh, iba a decir el canal. ‘Me voy a asegurar’. Entonces yo le dije ‘bueno’ y me fui. Como no tenía auto, me tomé un taxi y me fui llorando conversando con el taxista, porque me decía ‘¿qué le pasa?’ y yo le contaba".

“Llegué a mi casa y mi mamá me contuvo, me dijo ‘mi amor, usted decidió esto, va a ser cuando tenga que ser’. Y después, como seis años después, me llamaron porque ya tenía las canciones listas, El Hombre Que yo Amo, Ay Amor”, cerró.