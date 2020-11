Pamela Díaz y su relación con Jean Philippe Cretton: "No me casaría más, ¿para qué?”

Pamela Díaz, habló de su relación con Jean Philippe Cretton, en una entrevista con Begoña Basauri por el instagram Socias. La animadora contó cómo se inició todo y también abordó el futuro.

Incluso, fue consultada sobre un eventual matrimonio, descartando la idea y recordando sus relaciones pasadas.

“Me casé con Manolito por la iglesia, ante los ojos de Dios, no resultó. Me casé por el civil, tampoco funcionó. ¿Y ahora por qué me voy a casar, por la Pachamama para que me funcione? No, no me casaría más, ¿para qué?”, zanjó.