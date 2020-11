Iván Núñez rompió el silencio: "Es cierto que estoy en pareja y que vamos a tener un hijo"

15:27 "Llevo separado un año y tres meses. Por cierto que he cometido errores. Y muchos. Los he asumido y lo seguiré haciendo", comentó sobre el quiebre de su matrimonio.

"Llevo separado un año y tres meses. Por cierto que he cometido errores. Y muchos. Los he asumido y lo seguiré haciendo", comenzó escribiendo Iván Núñez en sus redes sociales, abordando el proceso del quiebre de su matrimonio.

Tras una serie de polémicas, el periodista habló por primera vez de este tema públicamente, desmintiendo una serie de hechos.

"Es cierto que estoy en pareja y que vamos a tener un hijo. También es verdad que es extranjera y que ha sido un apoyo invaluable y un refugio en estos momentos duros… Sin embargo a la fecha señalada ella ni siquiera conocía Chile", replicó.

Además, insistió en que seguirá acciones judiciales. "Si alguien quiere hablar de mi puede seguir haciéndolo, pero a mis hijos los deben dejar tranquilos. A mi pareja embarazada la deben dejar tranquila. Ellos no son culpables de mis yerros. Estar en un trabajo público no me impide defenderme con las herramientas jurídicas", replicó.