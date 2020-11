Angélica Sepúlveda tras publicar foto del recuerdo con su galán turco: "Más de un año sin estar juntos"

17:56 La ex chica reality reflexionó sobre su relación en sus redes sociales. "Muchos me preguntan como puedo amar a un hombre que está tan lejos", escribió.

Angélica Sepúlveda, utilizó sus redes sociales para publicar una postal del recuerdo de su novio turco, a quien no ve hace meses.

La ex chica reality, reflexionó sobre su relación a distancia, recibiendo una serie de reacciones por parte de sus seguidores.

"Más de un año sin estar juntos. Muchos me preguntan como puedo amar a un hombre que está tan lejos, que tal vez me engaña, que los turcos son infieles, que merezco alguien mejor, que no pierda mi tiempo y bla bla bla.... Amo a este hombre como nunca creí amar!, comenzó.

Y si bien, reconoce que "ha sido muy difícil pasar este tiempo sola", insistió en que su "amor por él sigue creciendo día a día, confío en el Universo que sellaremos nuestras vidas como lo soñamos cuando nos conocimos".