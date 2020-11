Pampita por dichos sobre su nueva casa: "La situación está re difícil (...) para estar hablando de dinero"

Molesta se mostró Carolina "Pampita" Ardohain por los comentarios que un programa de televisión argentino realizó sobre la nueva casa que tiene junto a Roberto García Moritán.

Fue en el espacio "Los Ángeles de la Mañana" de canal El Trece, donde se aseguró que el nuevo hogar del matrimonio tenía un valor de "entre 15 y 20 mil dólares".

Además, aseguraron que se trata de un tríplex con una "vista linda, es el último piso el de ella, así que no se tiene que fumar vecinos arriba, nadie que te moleste. Tiene pileta climatizada. Me llamó la atención una cosa, los baños, tiene 11 baños, siete dormitorios".

Pampita no dejó pasar los comentarios de los conductores, y aseguró que por la crisis que vive el país no se debería hablar de dinero".

"No me gusta cuando hablan de esas cosas, no estamos atravesando un momento... Me parece feo (...) Si lo hablan desde el lugar de algo nuevo para la familia ensamblada, me encanta. Pero no se encara siempre desde ese lugar, sino desde otro lugar que no me gusta para mi vida. Y tampoco me quiero poner en el lugar de desmentir porque, si no, entro en ese juego que no me gusta. La situación está re difícil para todo el mundo para estar hablando de eso, de dinero. Me parece que es de muy mal gusto", zanjó.