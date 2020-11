Cristián García Huidobro: “No llueve, pero gotea. Nadie se va a hacer rico con el streaming, a no ser que seas Yerko Puchento”

Cuando el año comenzaba, Cristián García-Huidobro tenía un objetivo claro. Aprovechando la emigración de su hija a España, el actor y comediante pensaba viajar a Europa para así cumplir su postergado sueño de conocer Andalucía.

“Siempre quise conocer y ahora ya tenía todo planificado. Hace como cuatro años que no tenía vacaciones y esta vez, como había sido bueno el verano, tenía esa platita”, recuerda ahora el intérprete recordado por personajes como Humbertito.

Aunque sus planes se cancelaron, ese dinero ahorrado le sirvió para sobrellevar la crisis que comenzaría luego a causa del coronavirus y que ha tenido en su rubro a algunos de sus grandes perjudicados.

“Por suerte esa platita me sirvió para vivir tres o cuatro meses”, explica García-Huidobro. “Después llegaron los préstamos, porque todo lo que hemos recibido son préstamos. Primero de una compañía que me prestaron una plata, después Impuestos Internos me prestó otra plata, y Chile Actores nos dio unos bonos también, que eso hay que destacarlo porque se han portado increíble”.

Fuera de préstamos y bonos, el actor, como muchos de sus colegas, ha tenido que recurrir a las nuevas tecnologías para poder tener trabajo.

Así, durante este año ha llevado a varios de sus personajes más recordados al streaming, en un camino que comenzó con Los Eguiguren y que ahora continuará con Quintanilla y Hermosilla: los empleados públicos de “De Chincol a Jote” debutarán en arenavirtual.cl el 28 de noviembre (Ticketpro).

“Mira, como decimos nosotros, el streaming es lo que nos va quedando. ¿Qué hacíamos? No podíamos trabajar, por Zoom… la verdad es que nos dimos cuenta que no nos acomodaban las plataformas como esa. Lo que nos acomodaba era hacerlo presencial, vía streaming, pero presencial. Y le empezamos a dar vueltas hasta que intentamos algo”, dice García-Huidobro. Luego resume: “Ahí decidimos transmitir Los Eguiguren, que los habíamos hecho con mucho éxito en el Municipal de Las Condes y en el verano, pero esa versión tuvimos que modernizarla y adaptarla para la pandemia, por supuesto. Ahora lo mismo vamos a hacer con Hermosilla y Quintanilla”.

Mira, la verdad es que no podemos quejarnos. No llueve, pero gotea. Nadie se va a hacer rico con el streaming, a no ser que seas un hit como Yerko Puchento que lo estaban esperando. Ponte tú, Los Eguiguren anduvo bien, pero nosotros somos cuatro y trabajamos con productora, con un equipo grande. Hay que tener en consideración también que el online ha tendido un poco a la baja. La gente está sin plata y ya se puede salir un poco más, pero igual no hay cine ni teatro, entonces la gente ve ciertas cosas. Yo creo que con Hermosilla y Quintanilla vamos a andar bien. No llueve pero gotea.

Mucho, mucho. Este año nos obligó a reinventarnos a todos. Yo, además de esto, tengo un proyecto secreto y otro con un grupo que teníamos la idea de hacer una película, “Gutiérrez”. Teníamos listo el guión, teníamos listo el financista que iba a poner las primeras platas, y se nos cayó. Pero igual nos vamos a juntar con estos chicos, que es gente mucho más joven, y vamos a producir una serie. La idea es presentarla al Consejo Nacional de Televisión, ya tenemos la locación para el piloto, y ahora falta conseguirse unas luquitas no más para grabar el piloto. También voy a lanzar un espectáculo a fines de diciembre que sería una candidatura presidencial. Con todo esto no queda otra que buscar qué hacer.

Gendarmería

Luego del éxito en teatros de Los Eguiguren (junto a Coca Guazzini y Malucha Pinto), García-Huidobro y Gonzalo Robles decidieron hacer lo mismo con Hermosilla y Quintanilla. Fue en ese entonces que recibieron una invitación para presentar la nueva versión en una fiesta.

“Pero era de Gendarmería, así que fue difícil, no se reía casi nadie. Y la lista de cosas que no podíamos decir era tan grande que de ahí mismo sacamos la idea: teníamos que hablar de lo que no nos dejaban hablar ahí”, recuerda el comediante.

Esa versión del sketch es la base de lo que presentarán el 28 de noviembre, aunque García-Huidobro advierte que la contingencia será fundamental: “Hermosilla y Quintanilla siguen igual de chantas, buscando cualquier bono o si les llega el 10%, aunque ya se gastaron toda la jubilación. Y seguimos actualizando con las cosas que van pasando, porque al final vivir en Chile te da un montón de material”.

Sabes que hay grupos de gente joven que son fans de Hermosilla y Quintanilla. De hecho, yo fui a animar una cuestión donde estaba Claudio Narea que iba a lanzar una banda. Y había varios chicos ahí, uno bien joven era analista de sistemas y me dijo que tendríamos que revivir a Hermosilla y Quintanilla. Yo le dije que no, que quién se iba a acordar de Hermosilla y Quintanilla. Y me dijo: “Estay loco, hueón. Nosotros en la oficina vemos los capítulos y nos matamos de la risa porque son iguales a nosotros. La administración pública puede modernizarse, pero el resto sigue siendo la misma mentalidad”. Ese hueón me dio una lección ese día, que fue hace unos cuatro o cinco años atrás, y ahí yo me entusiasmé y hablé con Gonzalo. Estamos más vigentes que nunca.