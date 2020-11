Pamela Díaz hizo un casting para versión chilena de 'Modern Family': "Yo no me iba a acostar por una serie”

En el programa vía streaming que realiza la actriz Begoña Basauri, la conductora de televisión, Pamela Díaz, contó que pudo ser parte de la versión chilena de "Modern Family".

Pues "La Fiera" expresó que "sabes que a mí todos los actores me dicen que yo soy como una actriz. Yo podría haber hecho Modern Family…”

Cabe mencionar que en el año 2013 Mega inició a grabar la versión nacional de la serie antes nombrada, donde Nidyan Fabregat cumple el rol de Sofía Vergara.

A lo que Basauri le preguntó a Díaz que “¿Por qué no hiciste tú Modern Family? Que buena idea”.

Y la animadora contestó que “porque… No voy a decir por qué. Yo fui a hacer el casting”. La actriz aprovechó para profundizar el tema y consultó “¡¿Hiciste el casting?! Ah no, atención prensa. Es el personaje perfecto para ti Pamela, hubieras sido como la Sofia Vergara. Pero queremos saber por qué no quedaste, ¿por qué hiciste mal casting?”

“Hice muy buen casting, lo hacía el esposo de la Javiera Contador (se refiere a Diego Rougier, director general de la serie) y quedé… Casi”, respondió Díaz.

Agregó que "y no quedé porque pasaron cosas como casting sabanal” y en ese contextó aseveró que “Yo no me iba a acostar por una serie poh”.