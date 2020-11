Charly García publicó una carta de despedida a Diego Maradona: "Espero que estés en el club de los 27"

17:14 "Nunca me voy a olvidar de nuestras charlas", escribió el artista trasandino.

Charly García se sumó a los mensajes de despedida a Diego Maradona. El ídolo trasandino que falleció este miércoles inspiró las palabras del artista y publicó el contenido de la misiva en sus redes sociales.

"Nunca me voy a olvidar de nuestras charlas. Cuando te pregunté: Qué título le pondrías a tu 2do gol a Inglaterra al toque me respondiste: “Miré el arco y esquivé patadas” Siempre me alucinó tu humildad y tu capacidad de ver las jugadas antes que todos", comenzó.

"Espero que estés en el club de los 27 con Kurt Cobain , Brian Jones y gente buena. Espérame ahí...Invita la casa. No te equivoques con el paraíso", cerró.

De inmediato los seguidores del artista respondieron a su dedicatoria, entregándole más de 100 mil reacciones en minutos.