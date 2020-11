"Él me estaba mandando mensajitos": Laura Prieto contó que se enteró por TV sobre la relación de Julio Cesar Rodríguez y Camila Nash

Durante el programa "Confinadas" Maly Jorquiera, Yazmín Vásquez y Laura Prieto se refirieron a diferentes en temas.

En ese contexto, la modelo Laura Prieto abordó su ex relación con el conductor de CHV, Julio Cesar Rodríguez, donde contó que se enteró por TV que tras su quiebre amoroso, él estaba con su examiga Camila Nash.

Prieto recordó que "el sábado estuve con ella y el martes me junto con una amiga a ver el festival y en primer plano los veo a ellos dos".

"Él me estaba mandando mensajitos y ella me dijo ‘amiga, yo te lo voy a averiguar todo, si está pololeando o si no'", contó.

Finalmente aseguró que Nash nunca se acercó a ella para referirse al tema.

"Si estás conmigo cómo no me lo dices. Entiendo, una tiene una personalidad un poco fuerte y quizás se asustó", cerró.