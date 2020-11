Raphael: "Hay que cuidar mucho al público, aunque ya el mío se cuida y tiene que cuidarme a mí también"

Después de combinar la música sinfónica con la electrónica en el álbum "Resimphónico", el mítico cantante Raphael presentó el viernes pasado su disco "6.0", con el que celebra sus 60 años de carrera.

En este álbum de 13 canciones, el cantante español comparte con diferentes figuras de la música, entre ellas Luis Fonsi, Gloria Trevi, Pablo Alborán, Alejandro Fernández y más, incluyendo a la chilena Mon Laferte.

El proyecto, que lo define como esas canciones que "siempre quiso cantar, pero nunca grabó" cuenta con diversos temas clásicos de la música hispana, además de dos temas inéditos y un "capricho" en solitario.

Bueno, fue para celebrar mis 60 aniversario en el escenario, al igual que lo hice en "50 Años Después", cuando cumplí los 50, y me veo rodeado de lo mejorcito, de lo mejor que hay y son estos duetos maravillosos de canciones impresionantes. Se ha recibido muy bien en España donde ya es número 1 en ventas, así que estoy muy feliz.

Es una liberación: por fin las he hecho. Y han quedado tan bonitas, tan maravillosas que me han dejado muy feliz, muy contento con los compañeros que me han tocado y que han querido grabar conmigo. Les ha salido maravilloso y les agradezco ese detallazo para celebrar mi aniversario.

Ella no sabía que era yo. (Risas). El cómo la ubiqué era fácil, porque nos dieron sus datos, su teléfono en la casa discográfica. Le puse un Whatsapp y ella como que no creía que era yo.

(Risas). No, le resultaba extraño que fuera yo quien le llamara, le hablara en persona. (Risas). Cuando le mandé el disco cantado por mí para que ella pudiera cantar ya se lo empezó a creer. (Risas). Ella es súper encantadora, es de maravillas y hemos hecho una muy bonita canción, es un dúo histórico.

Ay, qué cansancio tengo ya de contestar a esa pregunta. (Risas). Lo he pasado muy triste los tres primeros meses, triste porque no podía hacer nada. Después de esos tres meses me puse a hacer el disco y ya se me pasó la tristeza. Y como ya empiezan a funcionar las vacunas estoy mucho más tranquilo y sé que ya voy a retomar, y todos vamos a retomar nuestra vida normal. Aparte de sacar este disco el 19 y 20 de diciembre me presentaré en el WiZink Center (exPalacio de Deportes) de Madrid. Así que vamos con los conciertos y después tengo que ir a América, porque les debo ya toda una gira. Espero estar allá por mayo en Santiago y toda América Latina.

Es muy cierto. Eso se irá aumentando bien vaya pasando el tiempo. Mientras más venga la normalidad pues se va abriendo más. Además, como siempre me presento en sitios muy grandes, el aforo del 50% es mucho, estamos hablando de miles de personas, pero con mucho cuidado para que la gente esté muy protegida. Va a ser muy bonito, vamos a volver todos un poco a la normalidad. Piensa en cómo habrá sido: cuando me levanté esta mañana se habían acabado todas las entradas para el primer día, he pedido otro día y me lo han permitido. Va a haber bastante gente, miles de personas. Y así empezamos porque tenemos que empezar ya. Si no es ahora, ¿cuándo? (Risas).

Le tengo respeto, como todos. Bueno, hay gente que no le tiene ese respeto pero yo sí, por eso me cuido mucho, muchísimo y hago que todas las cosas a mi alrededor, y la gente que también está a mi alrededor, estén muy cuidadas. Claramente hay un límite de audiencia, el sitio en el que voy a trabajar tiene una cosa maravillosa que acaban de poner que hace que el aire del ambiente sale y entra cada 12 minutos, entonces cada este tiempo en el lugar tendremos aire nuevo. Eso sí que es ir con las espaldas muy bien guardadas, ¿no?

No te pienso contar ese secreto. (Risas). Solo hay un secreto: meterte a la gente en el bolsillo y que no quiera despegarse de ti nunca.

Claro, hay que cuidarlo muchísimo. Aunque ya ellos se cuidan y tienen que cuidarme a mí también. (Risas).

Bueno, jóvenes y no jóvenes escuchan toda clase de música, algunas les gustan más que otras y conforme cumplan un año más les gustarán más otras y esas son canciones de usar 1 vez o un par de veces y adiós. Yo no tengo preocupación por esas cosas. A quienes les suelen gustar esa clase de música, crecen. Entonces al cumplir años ya se les pasa eso, siempre gana la música buena de verdad.

Claro, en lo clásico-moderno es donde está el secreto. Hay que ser muy avanzado pero clásico.