Patricio Manns: "Me corresponde el Premio Nacional de Música (...) He hecho como 500 canciones"

Según Patricio Manns, la cuarentena y todo lo que lo mantuvo lejos de su guitarra se sintió "como si hubiera quedado cesante de repente". Es por eso que con su regreso a las presentaciones se las ha ingeniado para realizar "el mejor concierto que ya he hecho antes".

"Me pican los dedos de los pies de ganas de entrar a un escenario", cuenta el cantautor chileno que pasa horas en la sala de ensayo con su grupo para su concierto vía streaming "Doy por cantado todo lo vivido". La cita es el 11 de diciembre a las 22:00 horas a través del sistema Dale Ticket.

¿Cómo fue volver a ensayar?

Necesitaba volver a los ensayos, porque es muy divertido, hay muchas risas, mucha chacota mientras vamos cantando cosas. Nos reímos mucho y eso es lo que me hacía falta: esa atmósfera de camaradería con guitarra. Es algo precioso eso, porque es como una conversación con guitarra más que un ensayo.

Eso lo hace más ameno.

Claro, si no, no se podría ensayar. Nosotros practicamos cinco horas.

¿Cinco horas?

Sí, cinco horas. No es lo mismo hacer una horita no más. Un concierto lo repetimos entero unas cuatro veces y vamos modificando y arreglando lo que está mal. Entonces es mucho más que un concierto un ensayo, cantamos mucho más.

El fin de semana te hicieron un homenaje...

Es maravilloso que hagan esas cosas. Debo reconocerlo que es algo inusitado. Pocas veces en Chile se ha hecho, personalmente no recuerdo ninguno. Quiero agradecer eso también porque era tanta gente la que participó, interpretó sus canciones, todo. Es algo realmente lindo y profundamente emocionante. Es como una carta grande que me llegó, una carta de una guía telefónica.

En el homenaje se dijo mucho que se te debió reconocer con el Premio Nacional de Música 2020.

Ojalá. Porque me corresponde. (Risas). Pero si he hecho como 500 canciones, no he hecho una. He trabajado toda mi vida en cultura. He hecho música de raíz folclórica, soy el fundador de La Nueva Canción Chilena con "Arriba en la Cordillera". Por los temas, la forma melódica, armónica, todo marca un estilo diferente a lo que había antes. Esas renovaciones son las que dan origen a los movimientos.

Marcaste un antes y un después.

Eso sí que es verdad, eso nadie me lo puede negar. Hubo un tiempo en el que todo Chile cantaba "Arriba en la Cordillera".

Además de estos ensayos gigantes, ¿cómo te preparas para el concierto?

Con otro ensayo gigante (risas) y nos quedan dos o tres ensayos más. Hasta dejarlo a punto de lo que queremos hacer. Trabajamos para los otros. Acostumbro a escribir solo, encerrado ahí con mi guitarra o un pianito para después llevárselo al público y mostrárselo. Ese es mi concierto: yo les muestro lo nuevo que hice, las canciones, quién soy yo a través de ellas, qué es lo que digo, qué es o qué hago, óomo son las canciones, por una parte es un orgullo el poder conversar a través de la música con el público que ya es amigo, que es solidario, ya sabemos como es. Sabemos la potencialidad que tiene y sabemos la base de la amistad que tenemos con ellos. No me queda de otra que hacer un concierto mejor de lo que ya he hecho antes.