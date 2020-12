Mon Laferte canceló presentación en festival luego de polémica por acusaciones de transfobia

En medio de una polémica quedó Mon Laferte, después de cancelar su actuación en el festival Okupa Bloque Negro, que se organizó en México para apoyar a mujeres víctimas de violencia.

Tras conocerse que la artista participaría en la instancia, comenzó a recibir críticas, pues la organización con anterioridad había sido cuestionada por transfobia.

"Compartí el evento en mis redes y a los minutos de esto comencé a recibir mensajes en donde se me acusaba de posible transfobia por apoyar al bloke”, contó la misma artista.

"Sin entender los motivos de esta acusación me pareció necesario investigar, entonces me comuniqué directamente con el bloque para saber saber su postura", continuó, comentando que recibió una respuesta de la vocera, y posteriormente decidió declinar de su participación en el evento.

"Después de la llamada, de leer en redes y de varias horas de pensar llegué a la conclusión de que cada quién sabe en su corazón cuáles son sus sentimientos e ideas y que es importante respetar y tener empatía, bajo este pensamiento quiero comunicarles que he decidido no participar en el concierto", informó.

Y con ello, planteó que no quiere entrar en "discusiones, siempre he intentado unir a las personas ya sea con mi música o mis acciones. Yo ya no quiero más odio, seguiré apoyando a todos los colectivos FEMINISTAS, TRANS, LGBTTTIQ+ como lo he hecho los últimos 10 años de mi vida", replicó.